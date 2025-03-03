Кілька сотень українців прийшли під посольство США у Варшаві, щоб підтримати Україну і президента Володимира Зеленського

У понеділок, 3 березня, перед посольством США у Варшаві відбулася акція протесту українців. Кілька сотень учасників зібралися, щоб висловити своє обурення нещодавніми заявами президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Організаторами акції протесту виступили Комітет Захисту Демократії (Komitet Obrony Demokracji) та «Євромайдан-Варшава».

Протестувальники наголошували на необхідності чітко розрізняти агресора та жертву в цьому конфлікті. Вони скандували гасла: «Це Путін — військовий злочинець», «Росія — агресор», «Україна бореться за свободу». Учасники акції закликали міжнародну спільноту підтримати Україну та не допустити маніпуляцій громадською думкою.

Атмосфера на мітингу була мирною. Люди тримали плакати із закликами до солідарності з українським народом та президентом Володимиром Зеленським. Під час заходу поліція не зафіксувала протиправних інцидентів.

Нагадаємо, що 1 березня у Кракові також відбувся мітинг під консульством США на знак солідарності з Україною, де учасники висловили розчарування політикою США щодо України.

«Останні заяви Трампа свідчать, що він намагається розмити межі між агресором і захисником, вводячи в оману громадську думку в усьому світі. Ми дуже добре знаємо, хто такий Путін і ким є Росія. Росія – терористична держава, а Путін – воєнний злочинець. І Україна потребує підтримки всього світу, в тому числі і Сполучених Штатів», – зазначила напередодні мітингу лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко.