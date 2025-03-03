Віктор Ющенко наголосив, що від України залежить, яким буде світ у XXI столітті.

Третій президент України Віктор Ющенко заявив про підтримку Володимира Зеленського і наголосив, що перемовини між двома країнами не можуть відбуватись через приниження. Відповідний допис Ющенко оприлюднив у Facebook, коментуючи останні подій у відносинах між Україною та США.

Віктор Ющенко пише, що упродовж останніх 20 років США були опорою українців, які боролися за демократію. Разом зі США українці працювали над створенням демократичних цінностей в державі, як то свобода слова, чесні вибори, ринкова економіка, гендерна рівність, сильне громадянське суспільство

«Цей діалог ніколи не відбувався через приниження – і тим більше гірко бачити, коли це раптом проявилося під час війни. Коли замість підтримки та співпраці ми побачили безпрецедентне знецінення – це удар по довірі, який потребує зусиль, аби відновити баланс у відносинах», – зазначив Ющенко.

На думку Ющенка, Володимир Зеленський є тим лідером, який згуртовує світ навколо підтримки України.

«Сьогодні Україна гостро потребує лідерства і єдності. Не дискусій про дипломатичний протокол чи костюм, а політичної мудрості для пошуку формул гарантій безпеки, умов справедливого миру та збереження незалежності нашої держави. Президент Володимир Зеленський є демократичним лідером, який робить неймовірну роботу і згуртовує міжнародних партнерів України довкола цілей миру та зупинки агресора. З першого дня російського вторгнення Україна прагне миру – і він настане, коли російська армія піде з наших територій», – наголосив третій президент України.

Віктор Ющенко нагадав, що примушувати до миру, як це зараз робить чинний президент США Дональд Трамп, є російською тактикою.

«Примушування до миру – це відома російська тактика, яку росіяни застосували у Грузії в 2008 році. Наслідки цього відомі і повчальні. Російська пропаганда сьогодні розхитує весь світ. Коли з Кремля говорять, що в Україні диктатура – це політична шизофренія», – переконаний президент.

На його думку, відповіддю на ці виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України. «Разом ми можемо зробити плани агресора неможливими і змусити його заплатити за все. Цей шлях ніколи не був простим, але жодні маніпуляції, психологічний тиск і принизливе знецінення українського народу не повинні нас відволікати від головного: ми знаємо, хто розпочав війну», – додав Ющенко.

Він також наголосив, що від України залежить, яким буде світ у XXI столітті.

«Україні потрібні широка міжнародна підтримка у протистоянні з агресором. Збройним силам потрібна амуніція, боєприпаси, можливості навчання та дані розвідки. На нашій державі велика місія – від нашої перемоги залежить, яким буде світ у ХХІ столітті. Ми маємо зробити все, щоб мир був справедливим, а сила не перетворилася на спосіб поділу світу на так звані сфери впливу, де десятки країн не матимуть права голосу», – резюмував президент.

Віктор Ющенко був президентом України із 2005 до 2010 року.

Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулась зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом, після якої президенти мали підписати про рідкісноземельні метали. Однак під час зустрічі виникла суперечка. Трамп звинуватив Зеленського у неповазі до США в Овальному кабінеті й «неготовності до миру». Зеленський достроково покинув Білий дім.