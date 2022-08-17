Українська розвідка оприлюднила відео знищення станції радіоелектронної боротьби російських окупантів. Над ліквідацією ворожої цілі працював спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони, йдеться в повідомленні ГУР.

«Цього разу у поле зору спецпризначенців потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби. Попри її активну роботу, українські воїни зуміли підлетіти прямо до неї за допомогою БПЛА й нанести фатальні удари по місцю дислокації даної станції», – розповіли в розвідці.

В ГУР наголосили, що шукають загарбників в режимі 24/7 і працюють по його тилам.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Лисичанську, який трапився 16 серпня, була вщент зруйнована будівля СБУ, у якій знаходився штаб росіян. Загинуло керівництво 2-армійського корпусу та орієнтовно 20 представників російської ФСБ. Загалом окупаційні сили втратили близько 100 осіб.