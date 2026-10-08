Українська делегація 9 та 10 жовтня проведе перемовини з американською стороною

Українська переговорна команда вирушила до США для перемовин з американською стороною. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту до Прилук, передає «Суспільне».

За словами президента, у четвер, 8 жовтня, українська делегація працює у Європі, а 9 та 10 жовтня перебуватиме у США, де проведе перемовини з американською стороною. Володимир Зеленський повідомив, що українці мають передати США «всі сигнали».

Володимир Зеленський уточнив, що очікує від партнерів надання допомоги. Йдеться, зокрема, про фінансову підтримку, посилення санкційного тиску на Росію, а також надання засобів протиповітряної оборони.

«Окрім цього фактору, безумовно, хотіли би звернути увагу на перемовний трек, тому що, на наш погляд, США повинні підняти градус: санкційними кроками, фінансовою допомогою, і окремо за допомогою протиповітряної оборони для України. І такими кроками змушувати його (Путіна – ред.) сісти за стіл перемовин», – цитує «Суспільне» Володимира Зеленського.

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Зауважимо, що у четвер, 8 жовтня, грецька газета Kathimerini опублікувала інтервʼю з Державним секретарем США Марком Рубіо, у якому він висловив думку, що наразі немає перспектив щодо завершення російсько-української війни шляхом перемовин. Володимир Зеленський, коментуючи думку Рубіо, зазначив, що для примусу Росії до миру не варто посилювати її економіку, пропонуючи співпрацю.

«Не можна з одного боку домовлятись з Росією про якісь економічні проєкти на майбутнє, а з іншого боку – говорити про дипломатичний глухий кут. Ми не в дипломатичному куті. Закрийте йому всю економіку. Зашийте Росії рота. Не годуйте їх своїми продажами, накладіть санкції на їхню зброю», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 12 вересня керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомляв, що у жовтні можуть відбутися тристоронні переговори за участі делегацій України, США та Росії.