У деяких мережах зниження і по бензину, і по дизелю сягає 10 грн за літр

Ціни на українських АЗС на бензин та дизель знизилися. У неділю, 20 березня, прем'єр-мінстр України Денис Шмигаль розповів, що АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 грн. У деяких мережах зниження і по бензину, і по дизелю сягає 10 грн за літр.

«Ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, адже тепер весь імпорт йде з Європи. За новими правилами вже заїхали перші 1000 тонн пального. Далі будуть більші об’єми. Ціни стабілізуються разом зі стабілізацією поставок та насиченням ринку», – зазначив Денис Шмигаль.

Як зазначено у повідомленні спеціалізованого видання Enkorr, яке посилається на дані оперативного моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 19 березня роздрібні мережі АЗС знизили ціни на пальне на 2-11 грн/л.

«На заправках WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 9,68-10,10 грн/л до 33,32-33,42 грн/л, а ціни на дизельне пальне впали на 7,85 грн./л – до 37,05 грн/л», – зазначено у повідомленні.

Заправки мережі групи «Приват», до якої входять АЗС «Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін., знизили ціни на бензин та дизель на 5-7 грн/л. На заправках AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG пальне подешевшало на 2-11 грн/л.

До прикладу, у Львівській області вартість дизеля знизилася на 15-20%.

«На «Укрнафті» ціна на дизпаливо знизилась на 15%, ОККО та WOG – 21%. Вартість бензину А-92 і А-95 знижено на «Укрнафті» на 20%, ОККО та WOG – на 25%. На сьогодні ситуація із наявністю палива на цих автозаправних станціях контрольована», – повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, зниження ціни на пальне є особливо важливим в час старту посівної кампанії. Він зазначив, що наразі тривають переговори з країнами ЄС щодо поставки пального, як гуманітарної допомоги державним підприємствам України.

Нагадаємо, що 15 березня Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Зокрема, призначено нульовий акциз на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також знижено ПДВ з 20% до 7%. Окрмі того, Кабмін також знизив екологічні вимоги до бензинів і дизельного палива.