Уряд дозволив використовувати пальне класів Євро-3 і Євро-4, а також спростити процедуру розмитнення

Кабінет міністрів вніс зміни щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив. Уряд дозволив вводити в обіг бензини та дизельне паливо класів Євро-3 і Євро-4, а також спростити проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів. Про це 17 березня повідомили в прес-службі Міністерства енергетики.

«Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927. Зміни дозволять ввести в обіг бензини та дизельне паливо класів Євро3 і Євро 4, а також спростити проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів», – зазначено в повідомленні.

Ці зміни діятимуть до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, у перші дні війни через ажіотаж на АЗС виник дефіцит пального. Деякі АЗС змушені були ввести обмеження на кількість пального.

Через війну та складну ситуацію в країні уряд намагається зменшити податкове навантаження на бізнес. До кінця воєнного стану Верховна Рада скасувала акцизи на пальне і зменшила податки. Окрім того, ФОПи першої та другої групи зможуть сплачувати податки добровільно.