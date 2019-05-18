Українські банки можуть зобов'язати компенсовувати гроші, зняті з карт шахраями

Національний банк України планує встановити додаткові вимоги щодо випадків оскарження клієнтом переказів коштів, які ним не здійснювалися. Про це повідомила прес-служба НБУ.



Зокрема, банк після отримання відповідного повідомлення від користувача повинен відновити залишок коштів на його рахунку до стану, в якому він був перед здійсненням цього переказу, не пізніше наступного робочого дня. Утім, це стосується лише тих випадків, коли банк не має підстави вважати дії користувача неправомірними.

«Користувач несе всі збитки, пов’язані з переказами, що ним оскаржуються, якщо банком доведено, що дії чи бездіяльність користувача призвели до втрати, незаконного використання ПІНу або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції», – йдеться у повідомленні.



Банк матиме право не повертати кошти у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів (близько 350 грн), якщо переказ був здійснений втраченою, викраденою або неправомірно використаною карткою і якщо користувач повідомив про її втрату або викрадення лише після проведення такого переказу.