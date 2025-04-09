Момент перетину російських укріплень на Бєлгородщині

У Бєлгородській області Росії триває операція Збройних сил України. Момент прориву кордону на Бєлгородщині оприлюднила у середу, 9 квітня, пресслужба 225 окремого штурмового полку.

«Після нашої операції на Курщині росіяни "зробили висновки": посилили усі кордони, щоб унеможливити повторний прорив в іншому місці», – йдеться у дописі.

На відео видно, як кілька українських танків без проблем перетнули лінію укріплення росіян. На кадрах видно мінне поле, рів, насип землі та «зуби дракона», покликані перешкодити просуванню ЗСУ.

За даними українських військовослужбовців, на укріплення у Бєлгородській області Росії окупанти витратили понад 10 млрд рублів. Втім, прорив ЗСУ засвідчив їхню ненадійність.

Наступ ЗСУ на Бєлгородщину

Нагадаємо, 18 березня російське міністерство оборони заявило, що для створення «негативного фону» навколо переговорів Дональда Трампа та Владіміра Путіна вранці підрозділи ЗСУ нібито зробили спробу вклинення на територію РФ в західній частині Бєлгородської області в напрямку населених пунктів Демидовка і Прилесьє. Крім того, окупанти заявили начебто про оточення українських військ у Курській області – попри те, що 19 березня цю інформацію спростував Володимир Зеленський, російські заяви кілька разів повторював президент США Дональд Трамп.

19 березня український президент підтвердив, що ЗСУ виконують операцію в Бєлгородській області. За його словами, робота українських військ там – це стратегічний крок для унеможливлення російського прориву через український кордон. Президент розповів, що росіяни накопичують війська навпроти Сумської області, ймовірно, готуючись до наступу. Згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про початок наступу росіян на Сумську і Харківську області.

8 квітня Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ЗСУ перебувають на території Бєлгородщини. Втім, які саме території наразі контролюють українські захисники, президент не уточнив.