Українські буксири прибули в зону очікування, щоб забрати захоплені Росією кораблі

Росія захопила три українські кораблі та 24 моряків 25 листопада 2018 року

Приблизно о 4:00 18 листопада українські буксири, які мають забрати захоплені Росією торік у Керченській протоці катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яни Капу», прибули в зону очікування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова спостережної ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко.

«Зона очікування розташована на відстані 18 миль (33,3 км) строго на південь від мису Опук, що на Керченському півострові, тобто в нейтральних водах. Приблизно за 10 миль (18,5 км) на схід – точка, де майже рік тому захопили українські військові катери та буксир ВМСУ», – пише він.

Як писав раніше ZAXID.NET, 17 листопада в окупованій Керчі почали буксирувати захоплені в листопаді 2018 року українські військові кораблі. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що РФ «ніколи не заперечувала можливості повернення українській стороні кораблів», захоплених у листопаді 2018 року.

Нагадаємо, Росія захопила три українські кораблі та 24 моряків 25 листопада 2018 року, коли вони спробували перетнути контрольовану окупантами Керченську протоку і переплисти до Азовського моря з Чорного. Суд у Криму арештував усіх затриманих і звинуватив їх у незаконному перетині російського кордону.

Моряків Росія повернула Україні 7 вересня в межах обміну утримуваними особами, хоча трибунал ООН вимагав від Росії повернути моряків і судна без жодних умов. Кримінальне провадження проти них за нібито незаконний перетин кордону у Росії не закрили.

Пізніше у Росії заявили, що переговори про повернення кораблів можна починати тільки після того, як Україна «публічно визнає свою провокацію у Керченській затоці».