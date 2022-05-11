МОЗ України отримало партію надсучасного обладнання, якого досі в Україні не було. Його використовують найкращі клініки світу для діагностики та лікування пацієнтів у складних випадках. Такий подарунок українським лікарям зробила американська компанія Teladoc Health in California, яка займається впровадженням віртуальної системи медичної допомоги у США, повідомили 11 травня у відомстві.

«Ми отримали вісім одиниць обладнання, яке дозволяє створювати віртуальну присутність лікаря в операційній з будь-якої точки світу. І не просто забезпечувати його присутність, а найголовніше – дозволяє йому безпосередньо брати участь в операції. Адже обладнання надає віддалений доступ до життєвих показників пацієнта, а високотехнологічна камера передає точне зображення з операційного столу», – пояснила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Зараз обладнання проходить усю необхідну процедуру оформлення і буде розвезене до закладів охорони здоров’я. У пріоритеті – ті, що надають допомогу пораненим, а також нейрохірургічну допомогу, працюють із травмами та серцево-судинними захворюваннями.

За попередніми даними, це обладнання отримають для використання такі заклади: