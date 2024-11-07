Магазини викрили на контрабанді техніки виробництва Apple

В Україні тривають перевірки магазинів техніки, під час яких виявили низку порушень. Магазини, які займаються продажем електроніки, зокрема, продукції Apple, оштрафують – загальна сума штрафів сягнула понад 100 млн грн, повідомив у четвер, 7 листопада, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Протягом жовтня 2024 року комітет провів 432 перевірки магазинів, які здійснюють продаж мобільної та іншої техніки, в тому числі Apple. Під час перевірок у торгових точках виявили контрабандну техніку та випадки неофіційного працевлаштування.

За словами Данила Гетманцева, з магазинів стягнуть штрафи на загальну суму 114 млн грн. Зазначається, що заходи тривають проти «п’ятьох мереж продажів контрабандної електроніки». Втім, про які саме магазини йдеться, Гетманцев не уточнив.

До перевірок залучили понад 550 прикордонників – 260 із них працювали із перевірками на території Києва. Голова комітету підкреслив, що заходи будуть тривати «до повного припинення порушення закону з боку торгівців». Матеріали щодо порушень з боку магазинів передали до Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, наприкінці вересня львівські митники виявили у рейсовому автобусі контрабандну техніку на 3 млн грн. Серед приладів – нові смартфони iPhone 16 Pro й планшети iPad та Xiaomi. Вже у жовтні на Волині вилучили контрабанду техніки на 330 тис. грн.