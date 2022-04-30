Більшу частину автівок передадуть у зону бойових дій

Україна отримала ще 23 автомобілі швидкої допомоги від партнерів із різних країн. Ці «швидкі» передадуть українським лікарням, військовим, правоохоронцям тощо. Більшу частину автівок відправлять до регіонів, які через бойові дії втратили значну частину медичного автопарку, повідомили 30 квітня у МОЗ України.

Загалом за час повномасштабного російського вторгнення кулі та снаряди російських окупантів поцілили у 78 автівок швидкої медичної допомоги. Частина з них відновленню не підлягає. Ще 106 «швидких» окупанти вкрали.

«Ми докладаємо значних зусиль, аби відновити автопарк у регіонах, які найбільше постраждали від російських окупантів. МОЗ дякує друзям України, які допомагають у забезпеченні наших закладів охорони здоров'я, Збройних сил та рятувальників необхідним медичним транспортом», – повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Автомобілі швидкої медичної допомоги до України надійшли від партнерів із США, Ізраїлю, ОАЕ, Фінляндії та Великої Британії, а також за підтримки Посольства України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, БФ Віктора Пінчука. Напередодні Україна отримала 50 автівок швидкої допомоги, які вже передані на потреби Збройних сил України.