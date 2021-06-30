Українські міністри одягли на засідання уряду футболки збірної. Фото дня
Так урядовці вирішили привітати українських футболістів з виходом до чвертьфіналу Євро-2020
Фото — Анна Журба, 0 0
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Українські міністри на засідання уряду 30 червня одягли жовті та сині футболки збірної України з футболу, щоб відзначити перший в історії України вихід національної команди до чвертьфіналу Чемпіонату Європи. Денис Шмигаль мав футболку Андрія Ярмоленка нового зразка, брендовану для матчу зі шведами. Міністр культури Олександр Ткаченко мав ексклюзивну форму зі своїм прізвищем, тоді як більшість інших міністрів одягли звичайні футболки навіть без номерів.
Фото уряду
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