Наразі футболісти «Минаю» проводять тренувальні збори у Туреччині

Футболісти закарпатського «Минаю» побилися з гравцями російського клубу «Шинник» з Ярославля у готелі Royal Seginus у Туреччині. Про бійку першими повідомили російські ЗМІ, цю інформацію побіжно підтвердив і голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, привітавши футболістів з перемогою «у кулачних боях». Бійка відбувалась під музику «Допоможе ЗСУ!». У прес-службі ФК «Минай» ZAXID.NET, повідомили, що бійку спровокували російські футболісти, які вигукували в сторону українців лозунги «Слава России».

Як у вівторок, 14 лютого, повідомили спортивні Telegram-канали, бійка між українськими та російськими футболістами сталася ввечері понеділка, 13 лютого. Конфлікт стався між спортсменами із закарпатського клубу «Минай», що грають в українській прем'єр-лізі, та футболістами ФК «Шинник» з Ярославля, які мешкають в одному готелі. Російські ЗМІ писали про масову бійку в холі готелю та в ліфті, а також про те, що нібито українців було значно більше.

Про сутичку футболістів опосередковано повідомив і голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, написавши у своєму Telegram про «майстер-клас з ведення перемовин з окупантами на міжнародних майданчиках». «Вітаю наших земляків, футболістів закарпатського ФК «Минай», з перемогою над рашистським «Шинником» у кулачних боях, які відбулися вчора в Туреччині», – написав Віктор Микита.

У коментарі ZAXID.NET керівник прес-служби «Минаю» Олександр Костюк підтвердив інформацію про сутичку між футболістами, однак спростував повідомлення ЗМІ (зокрема, російських) про те, що українців було значно більше і вони напали на малу кількість росіян. За словами Олександра Костюка, бійки в холі не було, росіяни спровокували конфлікт, вигукуючи в бік українських спортсменів лозунги «Слава России», заходячи в ліфт, відтак українська команда «відправила у глибокий нокдаун трьох-чотирьох росіян».

«Сутичка була, з нашими хлопцями все добре, вони зараз на тренуванні. Росіяни спровокували конфлікт своєю поведінкою, вигукували у наш бік свої лозунги. Те, що пишуть, про нібито значну нашу перевагу в кількості людей – неправда. Бійки не було ні в холі, ні в ліфті. Коли росіяни почали підійматися, вигукували «Слава России». Закарпатська команда піднялась за ними і відправила у глибокий нокдаун трьох-чотирьох гравців «Шинника». Те, що пишуть, що нібито нас було 30, а їх 12 – неправда. Нас тут загалом менше, була рівна кількість двох команд», – розповів Олександр Костюк.

Також він додав, що наразі футболісти «Минаю» проводять тренування, а російський «Шинник» збирає речі. За словами Олександра Костюка, ніхто із гравців закарпатського «Минаю» внаслідок сутички не постраждав.