Трускавецький міський суд Львівщини визнав винним у хуліганстві військовослужбовця, який побив чоловіка через російську мову. Тепер йому доведеться заплатити 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду за 2 січня 2023 року, випадок трапився ввечері 14 листопада 2022 року у ресторані «На здоров’я» на вул. Торосевича у Трускавці. У солдата з Дніпропетровщини Руслана Ф. виник конфлікт з одним з відвідувачів закладу через російську мову. Руслан Ф. нецензурно висловлювався та погрожував, а потім вдарив чоловіка у обличчя, оскільки військового обурило те, що чоловік спілкується російською.

На місце викликали поліцію, через конфлікт також була зупинена робота ресторану, бо відвідувачі розійшлись. У вироку вказано, що Руслан Ф. у той вечір вживав алкоголь. До обвинуваченого акту була додана письмова заява, у якій Руслан Ф. визнає свою провину, тож його та потерпілого чоловіка не викликали у суд.

Відомо, що солдат родом з Дніпропетровщини, він проходить військову службу за призовом під час мобілізації на посаді стрільця-помічника гранатометника. У вироку не вказано інформацію про особу потерпілого, зокрема його вік та звідки він родом.

Справу розглядала суддя Тетяна Василюк, яка визнала Руслана Ф. винним у хуліганстві та оштрафувала його на 17 тис. грн.