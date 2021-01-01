1 січня набула чинності угода про вільну торгівлю з Великою Британією, ратифікована раніше Верховною Радою. Вона надає 98% української продукції доступ на британський ринок, повідомило раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«Зокрема, документ надасть вільний доступ на британський ринок для 98% української продукції, а з 2023 року для України буде лібералізовано ще 2%», – йшлося в повідомленні.

У міністерстві додали, що угоду з Великою Британією Україні довелося узгоджувати і з Європейським союзом. З 1 січня Сполучене королівство вийшло з єдиного ринку ЄС.

Згідно з оцінкою уряду, угода покращить баланс і структуру двосторонньої торгівлі між Україною і Великою Британією.

Міністерство економіки також зазначило, що наразі триває підготовка до укладення нових угод із Тунісом, Єгиптом, Йорданією, В’єтнамом, Індонезією та Китаєм.

Нагадаємо, 16 грудня Верховна Рада підтримала ратифікацію «Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії».

Угоду про співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією підписав президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Лондона в жовтні 2020 року.