Тактичний рюкзак військового медика – це практично мінішпиталь

Українські військові медики отримають тактичні рюкзаки від Євросоюзу, кожний з яких укомплектований усім необхідним, включно з турнікетами та гемостатичними пов’язками і м’якими ношами на суму 1,8 млн грн, повідомило 12 квітня МОЗ України.

Тактичний рюкзак військового медика – це практично мінішпиталь, що складається з понад 100 позицій лікарських засобів та необхідного обладнання, завдяки яким можна надати допомогу і навіть провести мініоперацію. Про це повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, який і передав індивідуальну допомогу від своїх колег з інституцій ЄС.

Українським медикам передали 101 тактичний медичний рюкзак, кожний з яких укомплектований усім необхідним, включно з турнікетами та гемостатичними пов’язками і м’якими ношами, на суму 1,8 млн гривень.

Сумки виготовлені компанією в ЄС за українськими специфікаціями.

До слова, з початку повномасштабної війни Україна отримала 12,5 тисячі тонн медичної гуманітарної допомоги на суму понад 13 млрд грн.