Українські військові затримали російського бойовика угруповання «ЛНР»
Росіянина затримали, коли той рухався в бік позицій Збройних сил України
Військовін Збройних сил України затримали на лінії розмежування бойовика терористичної організації «ЛНР». Ним виявився уродженець Російської Федерації.
Як поідомляє штаб ООС в середу, 17 листопада, українські бійці затримали бойовика, коли той рухався в бік позицій ЗСУ зі спорядженим магазином від автомату Калашникова. В нього знайшли «військовий квиток ЛНР» та «тимчасове посвідчення мешканця» ОРДЛО.
Війсьокві передали його контррозвідникам Служби безпеки України. Виявилося, що він – уродженець Росії. Чоловік приєднався до терористів у 2018 році. Був стрілком та помічником гранатометника угруповання бойовиків. Також брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, зокрема із крупнокаліберного кулемету «Утьос».
Наразі слідчі СБУ повідомили бойовику звинувачення за низкою кримінальних статтей, серед яких:
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- участь у терористичній групі чи терористичній організації;
- участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань;
- незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Фото із особистими речами бойовика опублікував офіцер української розвідки Сергій Нещадим у Twitter. Затриманий – Олександр Лопушняк. За даними центру «Миротворець», йому 42 роки, він родом із Якутії (Росія).
Вчора ввечері, одним з підрозділів #ЗСУ, який виконує бойові завдання в районі операції ОС, був затриманий представник незаконних збройних формувань ЗС #РФ. Чекаємо на офіційну інформацію і дякуємо нашим воїнам за пильність#ООС pic.twitter.com/JgrD4SZCxl— Сергей Нещадим (@nevedimka123) November 16, 2021
Нагадаємо, що раніше українські військові в зоні проведення ООС захопили російський безпілотник «Орлан-10», збитий засобами радіоелектронної боротьби.