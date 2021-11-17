Військовін Збройних сил України затримали на лінії розмежування бойовика терористичної організації «ЛНР». Ним виявився уродженець Російської Федерації.

Як поідомляє штаб ООС в середу, 17 листопада, українські бійці затримали бойовика, коли той рухався в бік позицій ЗСУ зі спорядженим магазином від автомату Калашникова. В нього знайшли «військовий квиток ЛНР» та «тимчасове посвідчення мешканця» ОРДЛО.

Війсьокві передали його контррозвідникам Служби безпеки України. Виявилося, що він – уродженець Росії. Чоловік приєднався до терористів у 2018 році. Був стрілком та помічником гранатометника угруповання бойовиків. Також брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, зокрема із крупнокаліберного кулемету «Утьос».

Наразі слідчі СБУ повідомили бойовику звинувачення за низкою кримінальних статтей, серед яких:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

участь у терористичній групі чи терористичній організації;

участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Фото із особистими речами бойовика опублікував офіцер української розвідки Сергій Нещадим у Twitter. Затриманий – Олександр Лопушняк. За даними центру «Миротворець», йому 42 роки, він родом із Якутії (Росія).

Вчора ввечері, одним з підрозділів #ЗСУ, який виконує бойові завдання в районі операції ОС, був затриманий представник незаконних збройних формувань ЗС #РФ. Чекаємо на офіційну інформацію і дякуємо нашим воїнам за пильність#ООС pic.twitter.com/JgrD4SZCxl — Сергей Нещадим (@nevedimka123) November 16, 2021

Нагадаємо, що раніше українські військові в зоні проведення ООС захопили російський безпілотник «Орлан-10», збитий засобами радіоелектронної боротьби.