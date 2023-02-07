Українські військові ліквідували російського генерала-десантника
У ніч проти понеділка, 6 лютого, в Україні ліквідували російського генерала Дмітрія Ульянова. Про це повідомив співзасновник міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, який відслідковує втрати російських окупантів.
Генерал-майор повітряно-десантних військ (ВДВ) збройних сил РФ командував полком мобілізованих з Татарстану.
За даними з відкритих джерел, Ульянов раніше служив на посаді начальника штабу 7-ї дивізії ВДВ, командиром 1141-го артполку і командиром 98-ї дивізії ВДВ.
Обставини його смерті в Україні не уточнюються.
Водночас за даними офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца), в Україні ліквідували майже 1740 російських офіцерів. З них:
генералів – 10;
полковників – 52;
підполковників – 119;
майорів – 232;
капітанів – 334;
старших лейтенантів – 553;
лейтенантів – 292;
звання не ідентифіковано – 148.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 6 лютого втрати російських окупантів складали 132 160 військовослужбовців убитими.