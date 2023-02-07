Генерал-майор повітряно-десантних військ (ВДВ) збройних сил РФ командував полком мобілізованих з Татарстану

У ніч проти понеділка, 6 лютого, в Україні ліквідували російського генерала Дмітрія Ульянова. Про це повідомив співзасновник міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, який відслідковує втрати російських окупантів.

Генерал-майор повітряно-десантних військ (ВДВ) збройних сил РФ командував полком мобілізованих з Татарстану.

За даними з відкритих джерел, Ульянов раніше служив на посаді начальника штабу 7-ї дивізії ВДВ, командиром 1141-го артполку і командиром 98-ї дивізії ВДВ.

Обставини його смерті в Україні не уточнюються.

Водночас за даними офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца), в Україні ліквідували майже 1740 російських офіцерів. З них:

генералів – 10;

полковників – 52;

підполковників – 119;

майорів – 232;

капітанів – 334;

старших лейтенантів – 553;

лейтенантів – 292;

звання не ідентифіковано – 148.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 6 лютого втрати російських окупантів складали 132 160 військовослужбовців убитими.