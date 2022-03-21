Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає українських водіїв про появу небезпечних вакансій на сайтах з пошуку роботи. Росія публікує вакансії для того, щоб виманити українських водіїв перевозити пальне для своїх військових в Україну та тіла загиблих росіян у РФ.

Так, з 19 березня зафіксовано стрімкий зріст пропозицій для далекобійників з України. Українців спеціально наймають для здійснення військових наказів РФ.

«Оскільки росіяни мають проблеми з перевезенням небезпечних вантажів в Україні, погано знають її місцевість та при цьому планують подальше просування, вони вирішили залучати для перевезень українців. Після згоди на вакансію, можливе потрапляння у заручники та примус до виконання злочинів», – попереджають в РНБО.

Ознаки небезпечних вакансій:

Робота на лінії РФ – Україна; в Білорусі; на лінії Білорусь – Україна; робота в Грузії, Вірменії та на тимчасово окупованих територіях.

Вимоги небезпечних вакансій:

- Досвід роботи на цистернах/бензовозах (для постачання пального військам РФ).

- Досвід роботи на рефрижераторах (імовірно для перевезення тіл загиблих).

- Знання доріг у певних областях України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України також опублікував кілька прикладів підозрілих вакансій на популярному сайті з пошуку роботи jooble.