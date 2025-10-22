Максима Іванова дуже хотів підписати «Емполі»

Український півзахисник «Сампдорії» Максим Іванов став гравцем клубу «Віртус Ентелла», повідомляє Transfermarkt. Угода розрахована на один сезон. 16-річний вінгер виступатиме за молодіжні команди Ентелли – U-17 та Прімаверу.

Цікаво, що перед цим Максим перебував на перегляді в «Емполі», однак після зміни тренера вирішив не підписувати контракт із тосканським клубом. Також предметний інтерес до гравця проявляли «Ювентус», «Торіно» та «Парма».

Нагадаємо, Іванов народився у Києві 11 червня 2009 року. Футболом почав займатися з 5 років у місцевій школі Київської області. Пізніше він приєднався до академії ковалівського «Колоса». Через війну його сім’я переїхала до Больяско (Італія). У жовтні 2024 року Максим став гравцем «Сампдорії» U-17, підписавши контракт на один сезон.

Також Іванов викликався до юнацької збірної України (U-16), сформованої з гравців 2009 року народження (відіграв 3 матчі, без результативних дій).

До слова, «Віртус Ентелла» виступає у другому за силою дивізіоні Італії. Після 8-ми турів команда у турнірній таблиці Серії В йде на чотирнадцятій сходинці, маючи у своєму доробку 9 очок.