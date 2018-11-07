Українського контрабандиста затримали в Угорщині з фальшивою посвідкою дипломата

Чоловіка, який перевозив цигарки із підробними документами, заарештували

Поліція округу Саболч-Сатмар-Берег поблизу міста Матезалка зупинила автомобіль, який поводив себе дивним чином на автомагістралі М3. Водій повідомив поліцейським, що він дипломат, а потім пред'явив паспорт громадянина Польщі та документ про дипломатичний імунітет, який під час перевірки виявився фальшивим. Чоловік виявився українцем, пише «Мукачево.net» з посиланням на угорські ЗМІ.

Оскільки існувала підозра, що водій керував автомобілем у нетверезому стані, його перевірили за допомогою алкотестера. Під час огляду транспортного засобу виявили значну кількість контрабандних цигарок на суму близько 17 млн форинтів (1,68 млн грн). Виявлено також кілька підроблених документів та свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

54-річного громадянина України притягнули до відповідальності за водіння у п'яному стані, фальсифікацію офіційних документів та контрабанду. Наразі він перебуває під вартою, його автомобіль та цигарки конфіскували.

До слова, що 2016 року на КПП «Лужанка» прикордонники затримали дипломата на мікроавтобусі, вщент забитому цигарками. Пізніше з’ясувалося, що контрабандистом був Сергій Ліщишин, чоловік першої секретарки посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин. Чоловік пред’явив митникам і прикордонникам «дипломатичний паспорт і підписаного його дружиною листа, згідно з яким мікроавтобус перевозив нібито дипломатичний вантаж і не підлягав контролю.

Згодом його визнали винним у контрабанді та підробці документів, проте від покарання звільнили за амністією.