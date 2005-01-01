Українську черешню планують постачати на ринок Китаю

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 07:481770

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Українську черешню планують постачати на ринок Китаю
фото ілюстративне
Нині українські фрукти та ягоди постачають до понад 30 країн світу

В Україні розпочала роботу місія Китайської Народної Республіки з оцінки системи державного контролю за виробництвом черешні. Про це повідомляє прес-служба Держспоживслужби.

«Під час роботи місії КНР в Україні буде зроблено аналіз фітосанітарного ризику під час експорту української черешні до КНР, а також відпрацьований проект протоколу фітосанітарних вимог на експорт цієї продукції на китайський ринок», – йдеться у повідомленні.

Представники КНР відвідають Запорізьку, Херсонську і Дніпропетровську області, де ознайомляться з особливостями вирощування, зберігання, пакетування черешні та фітосанітарними процедурами, що здійснюються територіальними органами Держспоживслужби під час проведення контролю у межах формування експортних партій черешні.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева наголосила на важливості для України поглиблення співробітництва з Китаєм в агропромисловому секторі, зокрема в сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією.

За її словами, нині українські фрукти та ягоди постачають до понад 30 країн світу, зокрема до країн ЄС, і попит на них постійно збільшується. Це свідчить про визнання української продукції міжнародними партнерами, високі стандарти її виробництва та довіру до системи держконтролю за виробництвом продуктів садівництва в Україні.

Місія Китайської Народної Республіки працюватиме в Україні до 15 червня 2018 року.

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