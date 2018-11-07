Українцеві Павлу Грибу у Росії продовжили арешт ще на півроку

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Росії продовжив на 6 місяців арешт викраденого у Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого у Росії звинувачують у тероризмі, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на речницю суду Олену Катькало.

За її словами, арешт продовжено до 24 квітня 2019 року.

При цьому розгляд справи Гриба по суті відбудеться 15 листопада об 11:00 за московським часом.

Нагадаємо, 20-річному українському в’язню інкримінують «схиляння до теракту». За версією обвинувачення, Гриб під тиском Стефана Капіноса, з яким познайомився у 2013 році, схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку. Сам Гриб обвинувачень не визнає.

Російський суд розпочав розгляд кримінальної справи проти Гриба 3 липня. Тоді повідомлялось, що засідання будуть закритими. Однак пізніше стало відомо, що судитимуть українця таки у відкритому режимі.

Про зникнення Павла Гриба стало відомо 27 серпня 2017 року. Хлопець зник у Білорусі, де він мав зустрітися з росіянкою, з якою до того спілкувався через соцмережі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Понад добу його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Росії, де арештували.

Гриб страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, ЄСПЛ кілька разів просив Росію надати інформацію про його стан здоров'я. В РФ відповідали, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.

Нагадаємо, Грибу в СІЗО заборонили отримувати грошові перекази