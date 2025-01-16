Акція під німецьким посольством в Сіднеї, 15 січня 2025 року

Українська діаспора в австралійському Сіднеї у вівторок, 15 грудня, приєдналася до глобальної кампанії FreeTheTaurus проти відмови Німеччини відправити Україні ракети Taurus. Учасники протесту виступили з гаслами «Допоможіть Україні перемогти», «Ракети Taurus врятують життя українців».

«Вітаю, австралійці! Ми зібралися поряд із будівлею німецького посольства на вулиці Вільяма, 100 як частина міжнародної акції, щоб тиснути на уряд Німеччини, щоб вони постачали критично необхідну військову допомогу. Канцлер Олаф Шольц блокує 3 млрд євро допомоги Україні під час найбільш критичної фази російського повномасштабного вторгнення. Ми також зібралися тут, щоб висловити наше постійне прохання передати Україні далекобійні ракети Taurus, постачання яких Шольц блокує роками», – звернувся до австралійців один з організаторів акції.

Українська діаспора в Сіднеї, 15 січня 2025 року. Фото Nicholas Buenk

Акції FreeTheTaurus також відбулися у Франції, Німеччині, Швеції, Італії, Іспанії та на Кіпрі. Зазначимо, що українська діаспора в Австралії регулярно організовує акції на підтримку України. Попередній захід відбувся у грудні 2024 року.

Нагадаємо, що сайт Der Spiegel із посиланням на власні джерела повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував Україні 3 млрд євро військової допомоги, яка передбачає ППО IRIS-T, снаряди й ракети Patriot, боєприпаси тощо. Його лобіювали міністри закордонних справ і оборони Анналена Бербок та Борис Пісторіус. Однак Борис Пісторіус заперечив цю інформацію.

Додамо, що Німеччина у 2025 році планує виділити 4 млрд євро військової допомоги Україні. За словами Анналени Бербок, торік уряд ФРН виділив Україні майже 7 млрд євро. Останній пакет військової допомоги Німеччина передала у січні 2025 року. Він включає сотні ударних дронів, 20 антимінних машин, тисячі снарядів та розвідувальні БпЛА.