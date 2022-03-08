Завдяки повідомленню через чат-бот вдалося знищити ворожу техніку на Київщині

Українців просять повідомляти про пересування російських військ через офіційний чат-бот stop_russian_war_bot. Саме завдяки таким повідомленням українським захисникам вдалося знищити 30 гелікоптерів біля Херсону, а також ворожу техніку на Київщині.

«Саме завдяки вашим даним, які були отримані через бот, наша морська піхота цієї ночі накрила аеродром Чорнобаївка біля Херсону! Знищено 30 гелікоптерів ворога, жива сила та техніка», – повідомили у Telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.

Окрім того, Служба безпеки України отримала координати ворожої техніки з позначками «V» на Київщині.

«Їх перевірили та передали військовим. Результат – на фото: полум’яні «привіти» окупантам. Тож, як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше «завдання буде виконане» точно – ми знищимо їх», – повідомили в СБУ.

Тож українців закликають продовжувати інформувати через чат-бот stop_russian_war_bot про переміщення ворожої техніки та ДРГ. Інформацію просять деталізувати: додавати точні позначення розташування ворожої техніки чи ДРГ, а також вказувати час.

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