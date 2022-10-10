Вранці понеділка, 10 жовтня, АЗС були зачинені не через відсутність пального, а через повітряну тривогу. Голова профільного парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус запевнив, що в Україні немає дефіциту нафтопродуктів.

Герус зазначив, що зранку 10 жовтня АЗС не працювали не через відсутність палива, а через повітряну тривогу.

«Сьогодні у першій половині дня більшість АЗС дійсно не працювали, але причина цього не відсутність палива, а повітряна тривога. Зараз абсолютна більшість АЗС працюють. Нафтопродуктів у країні достатньо і вони роззосереджені по великій кількості місць зберігання. Ракетних ударів по місцях зберігання нафтопродуктів сьогодні не було, та й такі удари вже не будуть ефективними», – зазначив Андрій Герус.

Він закликав українців не створювати черг на АЗС.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України РФ. Українська ППО збила 43 із 84 випущених ракет. За інформацією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, окупанти пошкодили щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах та у столиці. За даними Нацполіції, загинули щонайменше 10 людей, близько 60 отримали поранення.