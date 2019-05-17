Українцям заборонять висаджувати дерева на межі з сусідньою земельною ділянкою

У Міністерстві пропонують заборонити висаджувати дерева за 4-6 метрів від краю їх земельної ділянки

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ розробляють зміни в державні будівельні норми, якими пропонується встановити мінімально дозволене відстань від краю земельної ділянки, на якій дозволено висаджувати дерева. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе, передає «Громадське».

За його розрахунками, нові норми здатні зменшити кількість конфліктів між сусідами по земельних ділянках щодо висадки дерев. У той же час ці норми не будуть стосуватися тих країв ділянок, які межують із вулицею. Читайте також В Україні прискорили видачу адрес об'єктів будівництва

«Непорозуміння і конфлікти між сусідами, у яких суміжні земельні ділянки, завжди були. Особливо гострими вони стають навколо питання висадки дерев по тій стороні території, яка є суміжною. До чого тільки не доходять ці чвари. Тому щоб вирішити цю проблему, у проекті нового містобудівного ДБН запропоновано таку норму», - пояснив Парцхаладзе.

Оновленими нормами пропонують заборонити українцям висаджувати дерева за 4-6 метрів (в залежності від крони дерева) від краю їх земельної ділянки, що межує з сусідньою ділянкою. Для кущів така відстань не повинна бути менш як 1 метр.

«Наприклад, якщо крона дерева становить у середньому 10 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки повинна складати не менше 5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію», - пояснив Парцхаладзе.

Нові зміни вже затверджено Мінрегіоном і незабаром будуть опубліковані, після чого вступлять в силу. Вони будуть стосуватися нових садибних ділянок і дачних забудов.