«Укрнафта» виплатила понад 3,8 млрд грн податків

ПАТ «Укрнафта» сплатило 3,79 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів впродовж січня-квітня 2021 року. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, акцизний збір та інші податки.

За користування надрами до державного та місцевих бюджетів різних рівнів надійшли 2,27 млрд грн рентної плати. З них 113,4 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу. Найбільші надходження з рентної плати «Укрнафти» отримають бюджети Сумської, Івано-Франківської і Полтавської областей. Надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них та використовуються громадами переважно для реалізації місцевих інфраструктурних та соціальних проектів.

ПАТ «Укрнафта» відповідально ставиться до виконання своїх обов'язків і сплачує податки в термін, визначений законодавством. За даними ДФС та видання «Рейтинг», ПАТ «Укрнафта» стало найбільшим платником податків за результатами 2020 року, сплативши до бюджету рекордні 47,5 млрд грн, на 253% більше в порівнянні з 2019 роком.

Рентна плата, яка надійшла до бюджетів областей, районів та місцевих громад, млн грн

Область 4 міс. 2021 року Сумська обл. 47,1 Івано-Франківська обл. 26,4 Полтавська обл. 17,5 Чернігівська обл. 10,3 Львівська обл. 9,9 Харківська обл. 1,8 Дніпропетровська обл. 0,3 Чернівецька обл. 0,1 Всього 113,4

Нагадуємо, що принцип розподілу рентної плати за видобуток нафти та газу передбачає перерахування 95% рентних платежів до загального фонду державного бюджету, а 5% – до місцевих бюджетів. При цьому 2% доходів від ренти спрямовуються в районні бюджети, а 3% – до бюджетів міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем видобутку природних ресурсів. Таким чином, механізм розподілу ренти дає можливість громадам отримати частину доходів від видобутку нафти та газ.