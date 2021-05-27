«Укрнафта» виплатила понад 3,8 мільярда гривень податків
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«Укрнафта» виплатила понад 3,8 млрд грн податків
ПАТ «Укрнафта» сплатило 3,79 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів впродовж січня-квітня 2021 року. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, акцизний збір та інші податки.
За користування надрами до державного та місцевих бюджетів різних рівнів надійшли 2,27 млрд грн рентної плати. З них 113,4 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу. Найбільші надходження з рентної плати «Укрнафти» отримають бюджети Сумської, Івано-Франківської і Полтавської областей. Надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них та використовуються громадами переважно для реалізації місцевих інфраструктурних та соціальних проектів.
ПАТ «Укрнафта» відповідально ставиться до виконання своїх обов'язків і сплачує податки в термін, визначений законодавством. За даними ДФС та видання «Рейтинг», ПАТ «Укрнафта» стало найбільшим платником податків за результатами 2020 року, сплативши до бюджету рекордні 47,5 млрд грн, на 253% більше в порівнянні з 2019 роком.
Рентна плата, яка надійшла до бюджетів областей, районів та місцевих громад, млн грн
|
Область
|
4 міс. 2021 року
|
Сумська обл.
|
47,1
|
Івано-Франківська обл.
|
26,4
|
Полтавська обл.
|
17,5
|
Чернігівська обл.
|
10,3
|
Львівська обл.
|
9,9
|
Харківська обл.
|
1,8
|
Дніпропетровська обл.
|
0,3
|
Чернівецька обл.
|
0,1
|
Всього
|
113,4
Нагадуємо, що принцип розподілу рентної плати за видобуток нафти та газу передбачає перерахування 95% рентних платежів до загального фонду державного бюджету, а 5% – до місцевих бюджетів. При цьому 2% доходів від ренти спрямовуються в районні бюджети, а 3% – до бюджетів міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем видобутку природних ресурсів. Таким чином, механізм розподілу ренти дає можливість громадам отримати частину доходів від видобутку нафти та газ.