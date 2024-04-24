Солонківська сільрада орендуватиме в Укрпошти приміщення за 5,5 тис. грн на місяць

На вівторок, 23 квітня, АТ «Укрпошта» запланувало 12 аукціонів для передачі в оренду своїх вільних приміщень у Львові та в області. Проте відбувся лише один аукціон – щодо оренди приміщення «Укрпошти» в селі Солонка біля Львова. Решту торгів скасували, тому що не було учасників.

«Єдиним акціонером Укрпошти є держава. Ключова мета компанії – отримання максимального прибутку за результатами господарювання, і, таким чином, виконання обов'язків перед державою. В оренду пропонуються приміщення, які не використовуються підприємством», – розповіли в прес-службі «Укрпошти» в коментарі ZAXID.NET.

Виставлені на аукціон приміщення у Львові (в будівлі головпоштамту) та в області можуть використовуватись орендарями для будь-якої роботи, окрім забороненої законом.

«Виключенням є використання приміщень для діяльності політичних партій, релігійних організацій, надання поштово-логістичних послуг, закладів для надання послуги доступу до азартних ігор», – кажуть в «Укрпошті».

У Львові «Укрпошта» мала намір здати в оренду три приміщення в будівлі головпоштамту на вул. Словацького: площею 278,6 м2 (за 89,2 тис. грн на місяць), 377,3 м2 (за 151 тис. грн на місяць) і 26 м2 (9,1 тис. грн на місяць). Проте ніхто ними не зацікавився, як і приміщеннями в Дрогобичі, Жидачеві, Городенці, Ожидові, Червонограді та в інших населених пунктах Львівщини.

«Окремі приміщення використовувалися для власних потреб, деякі – тривалий час вакантні, частина приміщень вивільнилася в результаті припинення/завершення договірних відносин з попередніми орендарями», – розповіли в «Укрпошті».

Здати в оренду підприємству вдалося лише приміщення площею 27,2 м2 у селі Солонка. Стартова ціна місячної оренди становила 5,2 тис. грн, у торгах взяли участь двоє учасників – ФОП Тимур Стремецький і Солонківська сільська рада. Остання запропонувала платити «Укрпошті» 5461 грн на місяць і стала переможцем, бо це на 1 грн більше за пропозицію іншого учасника. Термін оренди – 2 роки 11 місяців.

Стартова ціна оренди приміщень, говорять в «Укрпошті», встановлюється на рівні ринкових цін на момент публікації оголошення в системі Прозорро.Продажі. Імовірно, підприємство оголосить про новий аукціон на лоти, що не вдалося здати в оренду, за зниженою початковою ціною.