«Укрпошта» провела тендери на будівництво сучасного поштово-логістичного центру на Львівщині, який має запрацювати з 2031 року. Очікувана державною компанію вартість будівництва комплексу з робочою назвою HUB_Lviv становила 52 млн доларів.

«Укрпошта» розглядала два варіанти можливого будівництва – інвестиційний договір і довгострокову оренду з можливістю викупу, тому було проведено два тендери на планований комплекс, які відбулися 5 та 6 липня на платформі Prozorro.

На тендер із інвестиційним договором подався один учасник – київське ТОВ «Тетра Інвест», яке запропонувало збудувати комплекс за 50 млн доларів.

У тендері на довгострокову оренду з можливістю викупу взяли участь дві компанії – згадане ТОВ «Тетра Інвест» та ПП «Го-Ра» з міста Винники. За стартової вартості будівництва у 52 млн доларів під час торгів ціна впала на кілька мільйонів. Так, «Тетра Інвест» запропонувало побудувати комплекс за 46 млн доларів, «Го-Ра» на один долар менше – за 45 999 999 доларів.

Наразі «Укрпошта» не визначилась із оптимальною пропозицією щодо майбутнього логістичного хабу, на розгляд компанія має термін від 5 до 20 робочих днів. Станом на 15 липня державний поштовий оператор не ухвалив рішення щодо результатів тендерів.

Згідно з умовами «Укрпошти», переможець має звести сучасний автоматизований сортувальний хаб площею 26 тис. м2 у передмісті Львова або у прилеглих районах (не більше ніж 15 км від межі міста). Компанія мусить мати земельну ділянку, на якій будуватиме, у власності або у довготривалій оренді. Максимальний термін зведення комплексу – до кінця 2031 року.

ПП «Го-Ра» зареєстроване у Винниках, у приватному будинку на вул. Лермонтова, 5. Вік компанії – 16 років, статутний капітал становить 300 тис. грн. Одноосібним власником та директором компанії є Валерій Загурський.

Згідно з даними системи Opendatabot, раніше Загурський був директором та співвласником ТОВ «Гора Девелоупмент», однак нещодавно вийшов зі складу бенефіціарів та склав повноваження директора. Замість нього співвласником став львівський бізнесмен та депутат Львівської обласної ради від «Народного Руху України» Богдан Гагалюк.

У документах, які ПП «Го-Ра» подало на тендер «Укрпошти», йдеться про те, що виконавчим директором компанії є Юрій Германович. 2015 року він балотувався до Львівської міської ради від «Народного Руху України», 2016-го був помічником депутата Львівської обласної ради, «рухівця» Петра Марунчака. Також Германович очолював сихівську районну організацію цієї партії.

Згідно з тендерною пропозицією ПП «Го-Ра», компанія разом із партнерами готова побудувати логістичний комплекс на ділянці площею 10,54 га у Пустомитах, яку вона орендує у Пустомитівської міської ради за 1,15 млн грн на рік.

ZAXID.NET звернувся по коментар щодо тендеру та землі до власника ПП «Го-Ра» Валерія Загурського,проте він заявив, що не може надати детальної інформації.

Потенційними партнерами «Го-Ра» та підрядниками будівництва хабу, як йдеться у документах, зголосилися стати дві компанії. Перша – київське ТОВ «МТМ-Компаньйон», яке раніше будувало виробничий корпус міжнародній деревообробній компанії «Кроноспан» у Нововолинську. Друга – невідома в Україні угорська компанія Nemzetközi Befektetési Holding Kft з міста Мішкольц. В угорських медіа була інформація, що вона є британсько-американською та побудувала житлово-офісний комплекс у Мішкольці.

Інший учасник тендерів – ТОВ «Тетра Інвест» з Києва. Компанія зі статутним капыталом 1 тис. грн була зареєстрована наприкінці березня 2021 року. Її директором та єдиним засновником є киянка Світлана Цикун.

У тендерній документації вказане, що «Тетра Інвест» уклало попередні угоди купівлі-продажу земельних ділянок на Львівщині, на яких потенційно можливо збудувати логістичний комплекс. Це чотири ділянки на території Годовицько-Басівської сільради сукупною площею понад 15 га та п’ять ділянок на території Сокільників (усі - поблизу об’їзної дороги Львова) сукупною площею понад 12 га. Попередня вартість продажу всіх ділянок становить 12,33 млн доларів.

Продавцем вказаних ділянок є ТОВ «Компанія Логіст-Львів-Транс», яку львівські ЗМІ свого часу пов’язували із колишнім заступником голови Львівської ОДА Володимиром Губицьким та його бізнес-партнерами.

Будувати логістичний хаб у разі перемоги «Тетра Інвест» на тендері, згідно з документами, зголосилася київська компанія WTC Kyiv. Відповідно до даних YouControl, власником ТОВ «Всесвітній торгівельний центр Київ» є Катерина Штеренберг з Одеси, а засновниками – кияни Ернест Мідоян та Геннадій Генрі Штеренберг. Статутний капітал – 1 тис. грн. Компанія називає себе відгалуженням світової комерційної компанії World Trade Center та працює як приватна торгово-промислова палата.

Як раніше писав ZAXID.NET, «Укрпошта» планувала побудувати сортувальний центр у Пасіках-Зубрицьких на ділянці площею 6 га, проте цей проект не отримав розвитку.