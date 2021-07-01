Компанія «Укртранснафта» стала повноцінним управителем частини нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок». Про це повідомили у прес-службі компанії.

У середу, 30 червня, «Укртранснафта» підписала із Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопроводу терміном на 5 років.

Відповідно до умов договору «Укртранснафта» має право зберігати і перевалювати на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродукти.

Також компанія зобовʼязана впродовж вказаного періоду забезпечувати не менше 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом.

«Укртранснафта» планує найближчим часом отримати усі дозволи та погодження, необхідні для початку експлуатації та управління нафтопродуктопроводом.

«Укртранснафта», 100% акцій якої перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України», є оператором нафтотранспортної системи країни.

Для управління нафтопродуктопроводом «Укртранснафта» створила у своїй структурі окремий департамент. До його складу ввійшли працівники «Укртранснафти» і компанії «ПрикарпатЗахідтранс» – спеціалісти з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами.

Як інформував ZAXID.NET, 19 лютого РНБО ухвалила рішення щодо повернення у державну власність частини нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Того ж дня РНБО вирішила запровадити санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

23 лютого Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», яка проходить територією України. ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» подало апеляцію на рішення суду, але Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в її задоволенні.

Журналісти проекту розслідувань Bihus.Info оприлюднили другу частину «плівок Медведчука» – за їхніми даними, на цих записах Медведчук обговорює перебирання контролю над українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» у 2015 році. За даними розслідування, політик причетний до того, що трубопровід повернувся під контроль російської «Транснефти», попри рішення Вищого господарського суду України, який затверджував права Києва на нього. Після цього нафтопродуктопровід передали зареєстрованій у Швейцарії приватній компанії International Trading Partners, яку контролював нинішній однопартієць Медведчука Тарас Козак.

Сам Медведчук спростовував причетність до компанії.

Що треба знати про «трубу»?

Нафтопровід «Самара — Західний напрямок» є основним джерелом постачання російського дизпалива до України. Він також качає дизпаливо з Білорусі та використовується для його транзиту до Європи. Нафтопровід був збудований ще за часів СРСР і перебував у загальносоюзній власності. Та після проголошення незалежності він та інші трубопроводи завдовжки загалом 1433 км мали перейти до власності України як до правонаступниці. Проте «дочка» російського акціонерного товариства «Транснафтопродукт» відмовилася його передавати.

У РНБО заговорили про трубопровід під час накладання санкцій на кума Путіна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. РНБО доручило Кабміну вжити заходів для повернення у держвласність нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», а саме тієї його частини, яка перебуває на території України.

Володіє цим трубопроводом ТОВ «Прикарпатзахідтранс», але влада вважає, що компанія отримала його незаконно. Це нині й розслідує НАБУ. 23 лютого Вищий антикорупційний суд наклав арешт на об'єкт. Його передали АРМА. Трубопровід заарештували, а вже 16 квітня він отримав нового управителя в особі компанії «Укртранснафта».

У травні антикорупційні органи повідомили, що встановили факт шахрайства, який допоміг компанії «ПрикарпатЗахідтранс» в суді в 2017 році залишити за собою трубу.