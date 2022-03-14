«Укрзалізниця» надала графік евакуаційних поїздів на 15 березня

«Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на 15 березня, в тому числі і на міжнародні рейси.

Як повідомляє прес-служба компанії, додаткові поїзди призначені з Харкова, Дніпра, Кривого Рогу. Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 15 березня наступний:

Харків

10:00 - №239/240 Харків - Львів;

13:00 - №913/914 Харків - Хелм;

16:00 - №247/248 Харків - Дрогобич.

Дніпро

10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм;

12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Кривий Ріг

11: 00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп.

Додаткові рейси також відправляться:

З Лозової до Львова о 13:00,

з Краматорська до Львова о 16:00,

із Запоріжжя до Ковеля о 16:05,

з Одеси до Ужгорода о 22:32,

з Києва в Хелм о 19: 13.

Міжнародні евакуаційні рейси

Польща

0:40 - №7603 Львів - Пшемисль

5:27 - №7605 Львів - Пшемисль

10: 30 - №907/908 Дніпро - Хелм

12:12 - №7609 Львів - Пшемисль

15:40 - №7611 Львів - Пшемисль

16:00 - №912/911 Запоріжжя-1 - Хелм

19:55 - №7601 Львів - Пшемисль

17:00 - Львів - Хелм

18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль

19:13 - № 67/68 Київ-Пас - Варшава

Словаччина

11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13: 49)

16: 50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина

Впродовж дня з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп - Захонь (Угорщина)

12:30 Мукачево - Будапешт

Румунія

23:23 Одеса - Ізмаїл - Тульча (Румунія

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на неділю, 13 березня, російські літаки та артилерія обстріляли евакуаційний поїзд «Краматорськ-Львів», внаслідок чого одна людина загинула.