«Укрзалізниця» піднялася в міжнародному рейтингу

ПАТ «Укрзалізниця» отримала рейтинг B- зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинги ПАТ «Укрзалізниця» до рівня «B-», прогноз «стабільний». Про це йдеться в прес-релізі агентства, інформує FinClub.

В агентстві зазначили, що оновлення рейтингу враховує оцінку автономного кредитного профілю «Укрзалізниці» (SCP), який в поєднанні з незмінним застосуванням Fitch спадного підходу відповідно до критеріїв для урядових організацій призводить до того, що рейтинги ПАТ вирівнюються з рейтингами України (B-, «стабільний»).

Оновлення рейтингу дефолту емітента в нацвалюті пояснюється реструктуризацією більшості місцевих боргових зобов'язань, безстроковим зняттям нереструктуризованого місцевого боргу з перехресних дефолтів по непогашеним євробондам і виведенням боргу «Донецької залізниці» з перехресного дефолту в зв'язку з введеним урядом мораторієм з обслуговування цієї заборгованості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рахункова палата перевірить «Укрзалізницю» через підвищення цін на квитки. В Рахунковій палаті зазначають, що «Укрзалізниця» цьогоріч двічі підвищувала ціни на квитки, але якість сервісу суттєво не покращилася.