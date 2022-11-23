«Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів через російські удари
Через відсутність напруги в контактній мережі на ділянці Коростень – Здолбунів у найближчу добу буде змінено маршрут курсування низки потягів на ділянці Козятин – Шепетівка. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Це дещо змінить час у дорозі для рейсів:
- №3/4 Ужгород – Запоріжжя;
- №7/8 Київ – Чернівці;
- №67/68 Київ – Варшава;
- №53/54 Київ – Перемишль;
- №30/29 Ужгород – Київ;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №16/15 Рахів – Харків;
- №92/91 Львів – Київ;
- №95/96 Київ – Рахів;
- №2/1 Івано-Франківськ – Харків;
- №54/53 Перемишль – Київ;
- №750/749 Ужгород – Київ;
- №43/44 Київ – Івано-Франківськ.
Пасажири поїзда №43 Київ – Івано-Франківськ, що прямують до станцій Коростень та Звягель (донедавна – Новоград–Волинський), можуть сісти з тими ж квитками по Києву в поїзд №97 Київ – Ковель.
«Здати квитки теж можливо: залізниця поверне 100% вартості», – йдеться у повідомленні.
Як інформував ZAXID.NET, сьогодні російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по українських містах. У низці регіонів лунали вибухи. Відомо про щонайменше 6 загиблих та 50 поранених у Києві та Київській області.
Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, протиповітряна оборона збила 5 дронів-камікадзе та 51 із приблизно 70 ракет. Окупанти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.
У країні запровадили екстрені вимкнення світла. Обмеження дають змогу зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.