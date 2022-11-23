Змінено маршрут курсування низки потягів на ділянці Козятин – Шепетівка

Через відсутність напруги в контактній мережі на ділянці Коростень – Здолбунів у найближчу добу буде змінено маршрут курсування низки потягів на ділянці Козятин – Шепетівка. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Це дещо змінить час у дорозі для рейсів:

№3/4 Ужгород – Запоріжжя;

№7/8 Київ – Чернівці;

№67/68 Київ – Варшава;

№53/54 Київ – Перемишль;

№30/29 Ужгород – Київ;

№17/18 Харків – Ужгород;

№16/15 Рахів – Харків;

№92/91 Львів – Київ;

№95/96 Київ – Рахів;

№2/1 Івано-Франківськ – Харків;

№54/53 Перемишль – Київ;

№750/749 Ужгород – Київ;

№43/44 Київ – Івано-Франківськ.

Пасажири поїзда №43 Київ – Івано-Франківськ, що прямують до станцій Коростень та Звягель (донедавна – Новоград–Волинський), можуть сісти з тими ж квитками по Києву в поїзд №97 Київ – Ковель.

«Здати квитки теж можливо: залізниця поверне 100% вартості», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по українських містах. У низці регіонів лунали вибухи. Відомо про щонайменше 6 загиблих та 50 поранених у Києві та Київській області.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, протиповітряна оборона збила 5 дронів-камікадзе та 51 із приблизно 70 ракет. Окупанти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

У країні запровадили екстрені вимкнення світла. Обмеження дають змогу зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.