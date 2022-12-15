«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів через пошкодження мережі внаслідок артобстрілу. Наразі відомо про затримку чотирьох поїздів. Як повідомили в прес-службі перевізника, внаслідок ворожого артобстрілу під Нікополем пошкоджена контактна мережа. Через це затримується низка поїздів, зокрема: №62 Одеса – Харків прямуватиме із затримкою на 4 години;

№276 Київ-Запоріжжя – на 4,5 години;

№119 Львів – Запоріжжя на 2 години.

№120 Запоріжжя – Львів на 30 хвилин. «Укрзалізниця» задіяла резервні тепловози для безпечного вивозу пасажирів із регіону.

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