«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів через артобстріли
Біля Нікополя пошкоджена контактна мережа
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів через пошкодження мережі внаслідок артобстрілу. Наразі відомо про затримку чотирьох поїздів.
Як повідомили в прес-службі перевізника, внаслідок ворожого артобстрілу під Нікополем пошкоджена контактна мережа. Через це затримується низка поїздів, зокрема:
- №62 Одеса – Харків прямуватиме із затримкою на 4 години;
- №276 Київ-Запоріжжя – на 4,5 години;
- №119 Львів – Запоріжжя на 2 години.
- №120 Запоріжжя – Львів на 30 хвилин.
«Укрзалізниця» задіяла резервні тепловози для безпечного вивозу пасажирів із регіону.
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