«Укрзалізниця» продовжила терміни повернення квитків

З 18 березня на залізничних вокзалах працюють лише каси для повернення квитків

«Укрзалізниця» у зв’язку з карантином через коронавірус Covid-2019 подовжила строки повернення залізничних квитків.

Як повідомила 18 березня прес-служба Мінінфраструктури на Facebook, замість одного місяця повернути квитки на потяги внутрішнього сполучення можна упродовж 90 діб, а міжнародного – упродовж 180 діб.

«Звернення пасажирів до квиткових кас для проставлення відміток на проїзних документах (погашення квитка), не є обов’язковим. Підставою для повернення коштів буде оригінал проїзного документа як з відміткою, так і без відмітки. Квитки, придбані через інтернет, повертаються за діючою процедурою через онлайн-сервіси», – йдеться в повідомленні.

Раніше «Укрзалізниця» повідомляла, що кошти за квитки на скасовані потяги через карантин повертатимуть у повному обсязі. У Мінінфраструктури уточнили, що це також стосується і приміського сполучення.

Додамо, що з 18 березня діє також обмеження на відвідування залізничних вокзалів: там працюють лише каси на повернення квитків. На вокзали запускаються одночасно групи людей – не більше 10 осіб.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» з 18 березня скасувала всі пасажирські сполучення в країні. Раніше також призупинили курсування міжнародних потягів та приміських електричок до Польщі, Словаччини, Білорусі, Росії та Молдови.