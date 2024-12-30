«Укрзалізниця» почала тестування повноцінних обідів у поїздах
Вартість гарячих страв у потягах становить від 170 до 190 грн
З понеділка, 30 грудня, «Укрзалізниця» запустила в тестовому режимі повноцінні обіди на чотирьох поїздах далекого сполучення.
Як розповіли в пресслужбі компанії, меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень в сервісі «Укрзалізниці». Розробив меню український шеф-кухар Євген Клопотенко.
Наразі повноцінні обіди можна замовити в поїздах:
- №351/352 Київ – Кишинів;
- №95/96 Київ – Рахів;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №4/3 Запоріжжя – Ужгород.
Страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, який забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання, зазначають у компанії.
Вартість страв становить від 170 до 190 грн. Пасажири потягів можуть замовити:
- карпатські деруни;
- омлет із житомирських яєць;
- курку з подільською картоплею та овочами;
- кримськотатарський плов з яловичиною.
Нагадаємо, 1 червня у швидкісних потягах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» розширили меню бортових кафе. Воно складається з 33 позицій, дві з яких можна одразу замовити під час придбання квитка на потяг. Вартість ланчбоксів у вагонах «Інтерсіті» становить 135 грн.