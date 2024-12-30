Склав меню для «Укрзалізниці» шеф-кухар Євген Клопотенко

З понеділка, 30 грудня, «Укрзалізниця» запустила в тестовому режимі повноцінні обіди на чотирьох поїздах далекого сполучення.

Як розповіли в пресслужбі компанії, меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень в сервісі «Укрзалізниці». Розробив меню український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Наразі повноцінні обіди можна замовити в поїздах:

№351/352 Київ – Кишинів;

№95/96 Київ – Рахів;

№29/30 Київ – Ужгород;

№4/3 Запоріжжя – Ужгород.

Страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, який забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання, зазначають у компанії.

Вартість страв становить від 170 до 190 грн. Пасажири потягів можуть замовити:

карпатські деруни;

омлет із житомирських яєць;

курку з подільською картоплею та овочами;

кримськотатарський плов з яловичиною.

Нагадаємо, 1 червня у швидкісних потягах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» розширили меню бортових кафе. Воно складається з 33 позицій, дві з яких можна одразу замовити під час придбання квитка на потяг. Вартість ланчбоксів у вагонах «Інтерсіті» становить 135 грн.