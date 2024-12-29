Квитки зі спецрезерву будуть доступні від 5 діб до 6 годин

Військовослужбовці Збройних сил України можуть придбати квитки на потяги «Укрзалізниці» через застосунок «Армія+». Білети зі спецрезерву будуть доступні від 5 діб до 6 годин. Купити їх можна буде через онлайн-сервіс.

В Силах територіальної оборони ЗСУ 29 грудня повідомили, що акціонерне товариство «Укрзалізниця» першим доєдналося до сервісу підтримки військових «Плюси» від «Армія+». Завдяки цьому військові можуть купувати квитки онлайн, доступні виключно для військових, – йдеться у повідомленні.

Як придати квитки для військових?

Відкрийте застосунок «Армія+»;

обирайте поїзди, що прямують з/до міст, наближених до зони бойових дій;

під час пошуку будуть відображатися всі вільні місця на пропоновані рейси.

️Загалом в Силах територіальної оборони ЗСУ повідомили, що військовий може придбати до 4 квитків одночасно зі спецрезерву. Білети будуть доступні від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції.

«Військовослужбовець повинен обов’язково зберегти квиток. Для цього необхідно зробити скриншот або завантажити і надіслати його на електронну пошту. Оскільки куплений квиток через захист даних не зберігатиметься», – додали в Силах територіальної оборони ЗСУ.

Окрім того, військові можуть скористатися і замовленням залізничних квитків за посиланням на сайті АТ «Укрзалізниця».