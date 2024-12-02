На маршруті курсуватиме потяг Інтерсіті+

Із 19 грудня «Укрзалізниця» відновить курсування традиційного «Лижного експресу» із Києва до Славського. На маршруті курсуватиме потяг Інтерсіті+.

Як вказано у повідомленні «Укрзалізниці», сезонний Інтерсіті+ №743/744 Дарниця-Київ-Пасажирський-Львів-Славське вирушатиме за таким графіком: з Дарниці о 05:50, з Києва о 06:19, зі Львова о 12:09 і прибуватиме до Славського о 14:03. Зворотно зі Славського – о 14:26, зі Львова о 16:30, до Києва – о 22:28, до Дарниці – о 23:00.

Доїхати зі Львова до Славського можна буде за 227 грн у другому класі та 425 грн у першому класі. Якщо їхати із кінцевої зупинки «Дарниця» до Славського, то вартість квитка становитиме 471 грн у другому класі та 902 грн у першому класі.

«Укразалізниця» також повідомляє, що для мешканців Рівного регіональні поїзди №804/806 Рівне-Львів забезпечать зручне пересадкове сполучення на експрес до Славського.