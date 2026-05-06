Між «Укрзалізницею» та «АрселорМіттал Кривий Ріг» виник конфлікт

Між державним перевізником «Укрзалізниця» та металургійним комбінатом «АрселорМіттал Кривий Ріг» виник конфлікт. Взаємні обвинувачення пролунали на тлі посилення російських атак на залізничну інфраструктуру.

У середу, 6 травня, «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявив, що зупинив гірничодобувні та сталеливарні виробничі потужності, звинувативши «Укрзалізницю» у неякісному наданні логістичних послуг. Металургійний комбінат зазначив, що «Укрзалізниця» не довозить ключову складову чавуноливарного виробництва. Також стверджувалося, що «Укрзалізниця» не надає потягів для відвантаження виробленого концентрату, через що й зупинили роботу гірничого департаменту.

«Ми змушені констатувати, що ситуація є наслідком не об’єктивних обставин, а радше неналежного планування та розподілу перевезень з боку “Укрзалізниці”. [...] Через це вчора ми були вимушені зупинити одну з двох наших доменних печей, дві агломераційні машини та рудозбагачувальну фабрику до відновлення постачань флюсів і хоча б мінімального запасу цієї сировини. Якщо ситуація не зміниться на краще протягом кількох днів, зупиниться й друга доменна піч», – заявив генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо.

Цього ж дня «Укрзалізниця» опублікувала зустрічну заяву. Там наголосили, що від початку року Росія значно посилила атаки на залізничну інфраструктуру. Під обстріли окупантів систематично потрапляють депо, підстанції, локомотиви та вагони. Крім того, від російських атак загинув не один співробітник «Укрзалізниці».

«За останній місяць зафіксовано 171 атаку на залізницю. Особливо прицільно ворог “вибиває” локомотиви. У Криворізькому регіоні, зокрема, тільки з початку цього року було суттєво пошкоджено 11 тепловозів та 15 електровозів», – йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

Державний перевізник наголосив на зусиллях, яких докладає для безперебійної роботи. Зокрема, реалізуючи експериментальний проєкт щодо посилення ППО для захисту вантажних станцій і поїздів. Окремо там зазначили, що до проєкту долучилися українські металургійні підприємства, інвестувавши у безпекові заходи 175 млн грн. Проте «АрселорМіттал Кривий Ріг» відмовився брати участь у зазначеному проєкті й «натомість вдався до шантажу».

«Одне з провідних підприємств регіону “АрселорМіттал Кривий Ріг”, на превеликий жаль, вирішило стояти осторонь вирішення спільної задачі. Численні звернення до них залишилися без конкретної відповіді. Так, на чергову зустріч із Силами оборони була заявлена участь керівника компанії з безпеки, але він так і не зміг долучитися. Представники компанії повідомили, що “питаннями власної безпеки займаються самостійно і приватно”. Компанія виходила з ініціативою залучити власний рухомий склад до перевезень своїх вантажів “Укрзалізницею”. Ця пропозиція була підтримана залізничниками, у стислі терміни розроблено відповідний договір і направлено до “АрселорМіттал Кривий Ріг”, але ця ініціатива виявилася лише декларацією і надалі залишилася без руху. Жодної відповіді наразі не отримано», – наголосила «Укрзалізниця».

У підсумку «Укрзалізниця» закликала металургійну компанію повернутися до діалогу, «не у форматі обміну пресрелізами, а у прямій робочій взаємодії».

Нагадаємо, в ніч на 5 травня росіяни завдали чергових ударів по залізничній інфраструктурі України. Внаслідок нічних обстрілів зафіксували руйнування у трьох областях: Харківщині, Дніпропетровщині та Полтавщині.