Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із командувачем ОСУВ «Хортиця» Олександр Сирський, міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генештабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою

Позиції українських військових біля Куп’янська на Харківщині відвідали міністр оборони Рустем Умєров разом з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним та начальником Генштабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою. Про це повідомила прес-служба Міноборони у вівторок, 9 січня.

Як розповіли у відомстві, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський ознайомив із ситуацією довкола Куп’янська, де українські воїни відбивають постійні спроби противника атакувати. У міністерстві зазначають, що успіхів у російських загарбників на цьому напрямку немає.

«Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається», – наголосив міністр оборони.

Куп’янськ на Харківщині – важливий логістичний центр, який може стати плацдармом для наступу на захід, в сторону неокупованої України. Ситуація на Куп’янському напрямку складна, але Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал окупаційних військ і завдавати відчутних втрат. За словами Сирського, росіяни з жовтня щодня штурмують населені пункти на цьому напрямку.

Нині окупанти найбільшу активність проявляють біля Синьківки, яка на шляху до Куп’янська, однак командири та штаби добре володіють ситуацією, постійно здійснюють розвідку, аналізують дії ворога та ухвалюють усі необхідні рішення.

У грудні 2023 року повідомлялося, що росіяни не полишають намірів окупувати Куп'янськ та перекидають на цей напрямок резерви.