Безпілотники влучили та зруйнували два гуртожитки та корпус Ржищівського професійного ліцею

Унаслідок нічого обстрілу дронами у Ржищеві на Київщині загинули девʼятеро людей. Останнього загиблого рятувальники дістали з-під завалів будинку вночі 23 березня.

Як повідомили в ДСНС, розбір завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершені. З-під завалів дістали тіла девʼятьох загиблих. Ще семеро поранених госпіталізовані до лікарні.

Нагадаємо, вночі 22 березня Росія запустила по Україні 21 ударний безпілотник, 16 із них знищила українська ППО. Решта влучили у два пʼятиповерхові гуртожитки та корпус професійного ліцею в Ржищеві під Києвом. Унаслідок влучання частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи п’ятиповерхових гуртожитків, а будівля ліцею спалахнула.

Також зафіксовані влучання у Житомирській області. Там російські безпілотники пошкодили інфраструктурний обʼєкт, жертв немає.