БПЛА влучили у гуртожитки в Ржищеві на Київщині

У ніч на 22 березня Росія запустила по території України ударні безпілотники. Є влучання у гуртожиток в Ржищеві, загинули троє людей.

Через російську атаку у низці областей оголошували повітряну тривогу. Як повідомили у Генштабі, під час атаки Росія запустила 21 ударний дрон Shahed, 16 із яких збили українські оборонці.

«Цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА "Шахед-136», – повідомили у Генштабі.

Зокрема ППО спрацювала в Київській, Хмельницькій і Житомирській областях. Пізніше у ДСНС повідомили, що внаслідок влучання частково зруйновано 4 та 5 поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею в Ржищеві.

Троє людей загинули та ще семеро отримали поранення. Рятувальники шукають під завалами ще чотирьох людей.

У Житомирській області російські безпілотники пошкодили інфраструктурний обʼєкт, жертв немає.