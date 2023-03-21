Росія завдала ракетного удару по Одещині
Є постраждалі, попередньо без жертв
Ввечері 21 березня Росія завдала ракетного удару по Одещині. Дві ракети влучили в триповерховий будинок, ще дві збила ППО.
Як повідомив керівник Одеської РВА Юрій Крук, винищувачів Су-35 пуск ракет із моря. Частину з них знищила українська ППО.
«Є влучання, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано», – йдеться в повідомленні.
CNN повідомило, що росіяни цілились ракетами в аеродром. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що Росія випустила по Одещині керовані ракети Х-59, дві яких збила ППО.
Нагадаємо, 21 березня російські військові обстріляли цвинтар у Бериславському районі Херсонської області, а з артилерії поцілили по Нікопольському районі Дніпропетровської області та здійснила масований обстріл Донецької області, поціливши по Красногорівці, Часовому Яру та Степовому. Внаслідок обстрілу загинули троє людей.