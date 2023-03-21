Дві ракети влучили у триповерховий будинок

Ввечері 21 березня Росія завдала ракетного удару по Одещині. Дві ракети влучили в триповерховий будинок, ще дві збила ППО.

Як повідомив керівник Одеської РВА Юрій Крук, винищувачів Су-35 пуск ракет із моря. Частину з них знищила українська ППО.

«Є влучання, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано», – йдеться в повідомленні.

У Офісі президента зазначили, що дві ракети влучили триповерховий будинок на території монастиря. Троє людей поранені.

CNN повідомило, що росіяни цілились ракетами в аеродром. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що Росія випустила по Одещині керовані ракети Х-59, дві яких збила ППО.

Нагадаємо, 21 березня російські військові обстріляли цвинтар у Бериславському районі Херсонської області, а з артилерії поцілили по Нікопольському районі Дніпропетровської області та здійснила масований обстріл Донецької області, поціливши по Красногорівці, Часовому Яру та Степовому. Внаслідок обстрілу загинули троє людей.