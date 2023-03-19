Росіяни з «Градів» обстріляли Кам'янське на Запоріжжі, троє загиблих
Ще двоє людей поранені
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Російські війська обстріляли житловий будинок у Василівському районі Запорізької області. Про це інформує Запорізька ОВА в Telegram.
«Російський «Град» забрав життя трьох людей у Кам'янському. Ще двоє отримали поранення. Їм надається допомога. Небезпека для мирних мешканців на лінії вогню не зникає», – йдеться в повідомленні.
«Ворог не має успіху на полі бою з ЗСУ, тому цілеспрямовано вбиває цивільних українців», — зазначили в ОВА.
Нагадаємо, що у суботу, 18 березня, Росія обстріляла Краматорськ касетними боєприпасами. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені.
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