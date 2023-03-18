Унаслідок обстрілів пошкодженні житлові будинки та декілька автівок

У суботу, 18 березня, Росія обстріляла Краматорськ касетними боєприпасами. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені.

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, росіяни поцілили касетними боєприпасами у парк Бернацького і ритуальну службу Краматорська

«Щонайменше 2 людини загинуло і 5 поранено внаслідок обстрілу Краматорська. Це – оперативні дані на 17:15. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок», – повідомив Павло Кириленко.

Він додав, що Росія цілеспрямовано б'є по Краматорську, зокрема, по цивільній інфраструктурі та мирних жителях.