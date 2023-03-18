Росіяни обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами, є загиблі
Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура міста
У суботу, 18 березня, Росія обстріляла Краматорськ касетними боєприпасами. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені.
Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, росіяни поцілили касетними боєприпасами у парк Бернацького і ритуальну службу Краматорська
«Щонайменше 2 людини загинуло і 5 поранено внаслідок обстрілу Краматорська. Це – оперативні дані на 17:15. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок», – повідомив Павло Кириленко.
Він додав, що Росія цілеспрямовано б'є по Краматорську, зокрема, по цивільній інфраструктурі та мирних жителях.