Зруйнований будинок у Краматорську

Російські війська обстріляли житловий будинок у Краматорську Донецької області ракетою «Іскандер-К». Про це повідомила прес-служба обласної поліції вночі 2 лютого у Telegram. Обстріл стався приблизно о 21:45 1 лютого.

«Пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, із них один повністю зруйновано. Попередньо відомо про трьох загиблих цивільних мешканців і 20 поранених. Під завалами можуть залишатися люди», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці евакуювали людей до місцевої школи.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко уточнив, що внаслідок обстрілу Краматорська станом на 23:28 було відомо про щонайменше двох загиблих.

«Цей злочин російських окупантів проти цивільного населення - чергове свідчення того, що перебувати на території Донецької області вкрай небезпечно. Тим більше повертатися тим, хто виїхав до інших областей України», – наголосив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

На місці події працюють рятувальники та правоохоронці. Триває розбір завалів, під якими можуть бути люди. Точна кількість постраждалих уточнюється.

Унаслідок ракетного удару зруйновано з 4-го по 1-й поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду, також загорілися припарковані автомобілі, повідомили у ДСНС.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ворожий обстріл Краматорська Донецької області.

«Житловий будинок, ракетний удар. Загинули і перебувають під завалами мирні люди. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка має його подолати, щоб звести до нуля можливість повторення подібних трагедій», – заявив Зеленський.

Як додав президент України, наразі на місці події працюють рятувальні служби – постраждалим надається медична допомога, розбираються завали.

«Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. А всіх винних обов'язково знайдемо і покараємо. Пощади вони не заслуговують», – підсумував Зеленський.

У ДСНС повідомили, що станом на 07:00 2 лютого внаслідок обстрілу підрозділами ДСНС деблоковано тіла 3 загиблих осіб та 2 особи врятовано. Травмовано 18 осіб (з них 8 осіб госпіталізовано). Загорання автомобілів ліквідовано. Розгорнуто пункт обігріву ДСНС.

До рятувальних робіт залучено 183 особи та 18 од. техніки, з них від ДСНС 60 осіб та 11 од. техніки (в т. ч. мобільно-оперативна група ГУ ДСНС).

Російські окупанти регулярно обстрілюють Краматорськ. Вони завдають ракетних ударів по промисловій зоні та приватному сектору, обстрілюють центр міста. Неодноразово ракети влучали в навчальні та медичні заклади.