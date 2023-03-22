Влучання спричинило пожежі у будинках

У середу, 22 березня, росіяни вчергове обстріляли Запоріжжя, влучивши в два житлові будинки. Одна людина загинула, 25 людей доставили у лікарні, з них троє – у важкому стані. Рятувальники гасять пожежу у квартирах.

Про вибухи у Запоріжжі повідомили близько 11 ранку.

«Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем – житлові будинки, також острів Хортиця», — повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

фото Суспільне Запоріжжя

Запорізька ОВА повідомляє про дві російські ракети, які влучили в житлову багатоповерхівку. А перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк прокоментував Суспільному, що є влучання російських ракет у дві 9-поверхівки на вулиці Козачій.

«Проводяться роботи по локалізації вогню, а також приступили до рятувальних робіт людей. Співробітники ДСНС шукають людей у квартирах, які могли залишитися після прильоту. Розгортаємо намети та автобус з допомогою для людей», – зазначив Олександр Власюк. Також він уточнив, що в місто запустили 7 чи 8 ракет.

Секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив про 25 постраждалих, зокрема двох дітей віком 7 та 9 років. Троє – у важкому стані, одна людина померла у лікарні.

«Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей», – відреагував президент Володимир Зеленський і опублікував відео влучання.

Патрульна поліція обмежила рух автотранспорту, а рятувальники гасять вогонь у квартирах та допомагають постраждалим.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня Росія запустила по території України ударні безпілотники. Є влучання у гуртожиток в Ржищеві, загинули четверо людей.