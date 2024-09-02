Наслідки російського ракетного удару по Сумах, 1 вересня

У неділю, 1 вересня, близько 20:50 росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу Сум. Наразі відомо про 18 постраждалих, серед яких –шестеро дітей, повідомили в Сумській обласній прокуратурі вранці 2 вересня.

За інформацією правоохоронців, ракета поцілила у дитячий будинок, який знаходиться в оточенні багатоповерхівок. На момент удару дітей у закладі не було. Однак постраждало вісімнадцять жителів навколишніх будинків, зокрема, три хлопчики, віком 7, 9 та 13 років і три дівчинки, віком 7, 15 та 17 років. За допомогою також звернулись девʼять жінок та троє чоловіків.

Через атаку також пошкоджено шість багатоповерхівок та Сумський центр соціально-психологічної реабілітації дітей області. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, уночі та вранці 2 вересня Росія атакувала низку українських регіонів ракетами різного типу та безпілотниками. Ціллю ворога став Київ. У місті Повітряні сили знищили понад два десятки ракет різних типів, а також ударний безпілотник.